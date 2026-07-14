La Polizia di Stato di Ragusa ha emesso un provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.S.P.O.) “fuori contesto” nei confronti di un 21enne vittoriese, appartenente al gruppo organizzato ultras locale.

Il provvedimento trae origine dall’attività informativa e investigativa svolta dalla DIGOS nell’ambito dei servizi di prevenzione e monitoraggio delle manifestazioni sportive caratterizzate da particolari profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di individuare il destinatario del provvedimento tra i soggetti riconducibili alla tifoseria organizzata vittoriese presenti in occasione dell’evento sportivo oggetto di approfondimento.

Alla luce degli elementi raccolti e della valutazione della pericolosità sociale del soggetto, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Ragusa ha istruito il procedimento che ha portato all’emissione, da parte del Questore di Ragusa, della misura di prevenzione prevista dall’art. 6 della Legge n. 401/1989, disponendo il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di un anno.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione volte a contrastare ogni forma di violenza legata alle manifestazioni sportive e a garantire il regolare svolgimento degli eventi in condizioni di sicurezza.