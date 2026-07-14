È stata rinvenuta nel pomeriggio di ieri, in prossimità dell’uscita di Vittoria verso Acate, un’auto di grossa cilindrata abbandonata con evidenti tracce di sangue all’interno. Il ritrovamento ha immediatamente fatto scattare le indagini da parte della Polizia di Stato del commissariato di Vittoria, che ha delimitato l’area e avviato gli accertamenti sul veicolo.

Gli agenti della Scientifica hanno eseguito rilievi approfonditi all’interno dell’abitacolo, alla ricerca di elementi utili per ricostruire quanto accaduto. L’auto, ferma da diverse ore lungo la carreggiata, è stata sottoposta a controlli tecnici e fotografici, mentre gli investigatori stanno verificando la provenienza del mezzo e la possibile connessione con altri episodi avvenuti in zona.

Secondo quanto trapelato, nel pomeriggio di ieri un uomo è stato ricoverato all’ospedale di Vittoria con evidenti segni di un pestaggio. Gli inquirenti stanno valutando se vi sia un collegamento tra il ferimento e l’auto abbandonata. Le indagini, coordinate dalla Procura, potrebbero avere una svolta nelle prossime ore.

Il caso ha destato forte preoccupazione tra i residenti, che segnalano un crescente clima di tensione nelle aree rurali tra Vittoria e Acate. La Polizia invita chiunque abbia notato movimenti sospetti o veicoli in transito nella zona a fornire informazioni utili alle indagini.