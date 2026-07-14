Controlli della Polizia di Stato questa mattina al mercato ortofrutticolo di contrada Fanello. Gli agenti del commissariato di Vittoria hanno bloccato sia l’entrata che l’uscita della struttura, avviando verifiche mirate all’interno dell’area commerciale.

L’operazione è supportata dal reparto cinofili, con l’impiego di cani antidroga che stanno ispezionando mezzi, bancali e punti sensibili del mercato. Parallelamente, gli agenti stanno effettuando controlli documentali e perquisizioni, in un’attività che rientra nel più ampio piano di contrasto ai traffici illeciti nel territorio vittoriese.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull’esito dei controlli, che proseguono sotto la supervisione del commissariato.