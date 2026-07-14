Le organizzazioni datoriali di categoria Confcommercio (con il presidente Gregorio Lenzo), Confesercenti (con il direttore Massimo Giudice) e Cna (con il responsabile Giorgio Stracquadanio) della sede comunale di Vittoria esprimono il proprio apprezzamento per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del regolamento relativo alla definizione agevolata dei tributi locali, considerato un importante strumento di sostegno per cittadini e imprese. Contestualmente, le tre sigle chiedono all’Amministrazione e al Consiglio comunale di differire il termine per la presentazione delle istanze, attualmente fissato al 31 luglio 2026, proponendo di prorogarlo al 31 dicembre 2026, in coerenza con quanto emerso nelle precedenti riunioni di concertazione (nella foto da sinistra Giudice, Stracquadanio e Lenzo).

Le organizzazioni chiedono inoltre che l’accesso alla procedura non sia limitato esclusivamente all’utilizzo dello Spid, ma che venga consentito anche tramite Carta d’identità elettronica (CIE), così da rendere la misura più accessibile e semplificare gli adempimenti per cittadini e imprese. Confcommercio, Confesercenti e Cna auspicano che le richieste avanzate al Comune di Vittoria possano essere accolte nell’interesse della collettività, favorendo una più ampia adesione alla definizione agevolata e garantendo la massima efficacia del provvedimento. Le organizzazioni restano in attesa di uno specifico riscontro da parte dell’Amministrazione e del civico consesso.