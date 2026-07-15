La Polizia di Stato di Ragusa, unitamente ai militari della Sezione Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 38enne di nazionalità egiziana, gravemente indiziato del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso.
L’attività investigativa svolta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, seguito dello sbarco avvenuto nel porto di Pozzallo, ha consentito, anche grazie alle dichiarazioni rese da alcuni migranti nell’immediatezza dei fatti, d’individuare l’uomo quale presunto scafista dell’imbarcazione con a bordo 86 migranti, soccorsi dalla motovedetta della Capitaneria di Porto di Pozzallo.
Ultimate le formalità di rito, il fermato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.