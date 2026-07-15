L’estate di Ibla in Festa 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi della rassegna: “Ibla Ride”, lo spettacolo di cabaret e musica che sabato 18 luglio, alle 22, animerà piazza Pola con due protagonisti che non hanno bisogno di presentazioni, Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia. L’evento, gratuito e organizzato dal Ccn Antica Ibla, rientra nel calendario della kermesse sostenuta dal Comune di Ragusa e da Despar Sicilia, Areasystem Ragusa e Baps, già al centro di grande attenzione per la qualità e la varietà delle proposte.

Ogni anno “Ibla Ride” riesce a richiamare pubblico da tutta la provincia e anche da fuori, trasformando la città antica in un palcoscenico di allegria e condivisione. È un’occasione per ritrovarsi, ridere insieme e riscoprire la bellezza di Ibla sotto le stelle, in un clima di festa che unisce residenti e visitatori.

Salvo La Rosa, volto storico della televisione siciliana, e Giuseppe Castiglia, comico e conduttore amatissimo, porteranno sul palco la loro inconfondibile ironia, fatta di ritmo, improvvisazione e quella complicità che da anni li rende una coppia irresistibile. Il loro spettacolo promette risate, musica e momenti di puro intrattenimento, nel segno della tradizione comica siciliana che sa parlare al cuore del pubblico.

Il presidente del Ccn Antica Ibla, Daniele La Rosa, sottolinea l’importanza dell’appuntamento: “Invitiamo tutti a partecipare a una serata che, come ogni anno, saprà regalare emozioni e divertimento. ‘Ibla Ride’ è diventato un simbolo dell’estate ragusana, un modo per vivere la nostra città con leggerezza e condivisione. Ringraziamo il Comune e gli sponsor che ci sostengono: insieme stiamo costruendo un calendario di eventi che valorizza Ibla e la sua magia”. Con posti a sedere previsti e ingresso gratuito, l’appuntamento di sabato si preannuncia come uno dei momenti più partecipati di Ibla in Festa, confermando ancora una volta la capacità del quartiere barocco di essere cuore pulsante della cultura e dello spettacolo estivo.