Grazie alla pronta allerta di alcuni bagnanti, è stato individuato il secondo nido di tartaruga marina Caretta caretta lungo le spiagge di Scoglitti, nel territorio di Vittoria.

Un risultato che conferma quanto sia decisivo il coinvolgimento diretto dei cittadini nella salvaguardia della biodiversità.

Ricevuta la comunicazione, Salvatore Paravizzini è intervenuto senza indugio predisponendo una prima protezione attorno al nido.

Nella giornata di ieri i volontari del WWF hanno ulteriormente messo in sicurezza l’area, consolidando la recinzione per assicurare le migliori condizioni di tutela.

Ora non resta che attendere la schiusa delle uova, un evento sempre suggestivo che rappresenta un piccolo ma significativo avanzamento nella conservazione di questa specie protetta.

Il sito è stato circoscritto con pali di legno e nastro bicolore rosso e bianco, ed è collocato tra le dune sabbiose, sullo sfondo di un tipico habitat costiero caratterizzato dalla vegetazione dunale.