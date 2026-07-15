Proseguono gli aggiornamenti sulll’incendio che nei giorni scorsi ha interessato il negozio Serpy, episodio che aveva generato qualche comprensibile preoccupazione tra i residenti e i clienti abituali. La proprietà ha chiesto di precisare alcuni aspetti relativi ai danni riportati, chiarendo che quanto circolato inizialmente non rispecchia pienamente la realtà dei fatti. Non vi sono stati danni ingenti alla struttura né alla merce all’interno del punto vendita: le fiamme hanno coinvolto esclusivamente la porta d’ingresso e l’insegna, senza compromettere gli ambienti interni.

I titolari spiegano che gli interventi di ripristino sono stati avviati immediatamente e che la messa in sicurezza procede con regolarità. “Desideriamo rassicurare la cittadinanza e i nostri clienti — afferma la proprietà —. I danni sono limitati e stiamo lavorando con il massimo impegno per completare le riparazioni. Il negozio riaprirà regolarmente venerdì 17 luglio alle ore 16. È importante che venga fornita una rappresentazione fedele della situazione, evitando interpretazioni che possano generare allarmismi”.

La precisazione arriva con l’obiettivo di restituire ai lettori un quadro chiaro dell’accaduto e della rapida ripresa dell’attività. La comunità potrà dunque contare sulla riapertura del punto vendita già nei prossimi giorni, con il negozio pronto a tornare pienamente operativo.