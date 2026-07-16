Questa mattina, nella sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il colonnello Walter Mela e il colonnello Gianbattista Vismara, alla presenza del Comandante Regionale Sicilia, generale di divisione Stefano Lombardi, e delle principali autorità civili, militari e religiose della provincia iblea. Il colonnello Mela, al termine di quattro anni alla guida del Comando, ha espresso un sentito apprezzamento a tutto il personale per la professionalità, l’impegno e la preziosa attività quotidiana nei diversi ambiti della missione istituzionale del Corpo, grazie ai quali sono stati conseguiti risultati di rilievo. Destinato a un nuovo, prestigioso incarico a Trento, ha ringraziato le autorità intervenute per la costante e proficua sinergia istituzionale. Il nuovo comandante, colonnello Gianbattista Vismara, 50 anni, originario di Bergamo e proveniente dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, nel discorso di insediamento ha manifestato soddisfazione per l’incarico e consapevolezza del delicato compito che lo attende, assicurando il massimo impegno nel contrasto a ogni forma di illegalità, con particolare attenzione a quella economico-finanziaria. Il Comandante Regionale ha ringraziato l’ufficiale uscente per i lusinghieri risultati conseguiti alla guida del Comando Provinciale, accogliendo il colonnello Vismara con i migliori auspici di buon lavoro.