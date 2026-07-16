La Polizia di Stato ha rafforzato le attività di prevenzione e vigilanza nel territorio comunale di Vittoria. L’operazione, definita nell’ambito delle sedute del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presiedute dal Prefetto di Ragusa, ha come finalità principale l’innalzamento dei livelli di sicurezza, legalità e vivibilità, tanto nelle aree urbane quanto nelle periferie del comprensorio ipparino. Particolare attenzione è stata riservata al Mercato Ortofrutticolo, nodo strategico, dove è stato attivato un dispositivo integrato che ha visto operare in sinergia la Squadra Mobile, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria e la Polizia Stradale, con il supporto delle unità cinofile. Nel corso del servizio mirato sono stati effettuati controlli approfonditi sulla viabilità, ai varchi di accesso della struttura e all’interno del complesso. In totale sono stati verificati 24 veicoli e identificate 33 persone, alcune delle quali già note alle forze dell’ordine; elevate cinque sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada e un’ulteriore sanzione in materia di stupefacenti.