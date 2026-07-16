Grave incidente stradale questa mattina lungo la Via Sorda-Sampieri, l’arteria che collega Modica alla fascia balneare. A entrare in collisione sono stati un fuoristrada Range Rover e una Fiat 500, quest’ultima in versione elettrica. Secondo una prima ricostruzione, la Range Rover si stava immettendo sulla carreggiata principale da un accesso privato quando, per cause in corso di accertamento, ha urtato la piccola vettura che sopraggiungeva. La violenza dell’impatto ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre la conducente dell’utilitaria, rimasta incastrata nell’abitacolo. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna e l’hanno trasferita in ambulanza al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, al momento, non risultano critiche. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Modica. Al termine dei primi accertamenti, gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente del conducente del SUV. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione sulla Sorda-Sampieri per tutta la durata delle operazioni di soccorso e della rimozione dei mezzi. La strada è stata riaperta al transito dopo la messa in sicurezza della sede viaria (foto Rtm).