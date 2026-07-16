La Capitaneria di Porto di Pozzallo ha comunicato che una motovedetta è uscita in mare per dirigersi verso un possibile target con circa venti persone a bordo, localizzato a quaranta miglia dalla costa. Al momento dell’avvistamento non erano disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni dei migranti né sull’imbarcazione.

Un successivo messaggio ha confermato che la motovedetta rientrerà in porto alle ore 17.30, trasportando ventidue uomini soccorsi durante l’operazione. Si tratta dell’ennesimo arrivo nel porto di Pozzallo, che continua a essere uno dei principali punti di approdo nel Sud Est siciliano per le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo.

Il sindaco Roberto Ammatuna, da sempre in prima linea nell’accoglienza, ha dichiarato: “Pronti come sempre ad accogliere, ma aiutateci”. Un appello che riassume la fatica e la responsabilità di una comunità che, pur mantenendo salda la propria umanità, chiede sostegno concreto alle istituzioni nazionali e europee per gestire un flusso che non accenna a diminuire.

Pozzallo si prepara dunque a un nuovo pomeriggio di emergenza e solidarietà, con le forze dell’ordine, la Croce Rossa e le associazioni di volontari già mobilitate per garantire assistenza immediata ai migranti in arrivo.