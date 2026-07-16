Oggi, 16 luglio 2026, la Diocesi di Ragusa celebra il quinto anniversario dell’ordinazione episcopale di Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo della città. L’appuntamento è fissato alle 19.30 nella chiesa cattedrale di Ragusa, dove si terrà la solenne celebrazione eucaristica con la consacrazione del nuovo altare e la benedizione dell’ambone e della cattedra.

L’evento, che segna un momento significativo per la comunità diocesana, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi e sul sito cattedraletv.it, permettendo anche ai fedeli impossibilitati a partecipare di unirsi spiritualmente alla celebrazione.

Monsignor La Placa, ordinato vescovo nel 2021, ha guidato in questi cinque anni la Chiesa ragusana con uno stile pastorale improntato alla semplicità e alla vicinanza ai fedeli, come ricorda il suo motto episcopale “In simplicitate cordis”. La cerimonia di oggi non è soltanto un anniversario, ma anche un segno di rinnovamento liturgico e spirituale: la consacrazione del nuovo altare e la benedizione dell’ambone e della cattedra rappresentano infatti il cuore della vita della Cattedrale, luogo di incontro tra la comunità e la Parola di Dio (foto Bracchitta).

La città di Ragusa si prepara così a vivere una serata di fede e gratitudine, in cui la comunità diocesana si stringe attorno al suo pastore per celebrare cinque anni di servizio e testimonianza.