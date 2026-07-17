La Polizia di Stato di Modica ha tratto in arresto un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia ed evasione dagli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito, il quarantenne avrebbe posto in essere reiterati episodi di violenza nei confronti della moglie, anche alla presenza del figlio minorenne. Gli agenti intervenuti lo hanno fermato in flagranza e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, lo hanno sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Contestualmente è scattata anche la denuncia per lesioni personali.

Poche ore più tardi, nonostante la misura cautelare, l’uomo si è allontanato dall’abitazione per raggiungere la casa dell’ex moglie, dove avrebbe nuovamente tenuto condotte minacciose e l’avrebbe colpita al volto con alcuni schiaffi. Il tempestivo intervento dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha portato a un nuovo arresto del quarantenne che, oltre alla denuncia per minacce, è stato nuovamente privato della libertà per evasione dai domiciliari. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale di Ragusa, a disposizione della competente Autorità giudiziaria.