La Pineta di Monserrato è nuovamente in fiamme. Questa mattina un nuovo rogo ha interrotto la quiete della zona, mobilitando nell’immediato i soccorsi e una comunità ormai esasperata dal ripetersi di simili emergenze. La macchina degli interventi si è attivata senza indugi: nei primi istanti il frullare delle pale degli elicotteri della flotta antincendio regionale ha solcato il cielo di Monserrato. Il lavoro degli equipaggi è serrato: i velivoli, affiancati dalle squadre a terra del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco, stanno effettuando lanci d’acqua in successione per delimitare il fronte e impedire che le fiamme investano le aree più delicate o le vicine zone urbanizzate. L’episodio odierno riporta al centro dell’attenzione una criticità cronica del territorio. La Pineta di Monserrato, polmone verde di valore, è purtroppo divenuta bersaglio ricorrente di roghi che mettono in ginocchio l’ecosistema locale.