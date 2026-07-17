Un incidente stradale si è verificato intorno alle 12 lungo la SP 2 Vittoria–Acate, dove un autocarro è rimasto coinvolto in uno scontro che ha provocato la perdita del carico di ortofrutta – in particolare peperoni – finiti sulla carreggiata. Nell’impatto si è registrato un ferito lieve, subito assistito (foto Assenza).

La presenza del carico disperso ha reso necessario l’intervento della Polizia di Stato – Commissariato di Vittoria, che ha gestito la viabilità e messo in sicurezza l’area, mentre la società Sicurezza e Ambiente, concessionaria per il ripristino delle strade provinciali del Libero Consorzio di Ragusa, è stata chiamata per le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del manto stradale.

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di rimozione dei prodotti ortofrutticoli e il ripristino delle condizioni di sicurezza. La circolazione è tornata regolare dopo gli interventi tecnici.