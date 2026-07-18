Questa mattina si è verificato un incidente lungo la Sp 50, nel territorio di Ispica, coinvolgendo due automobili e causando cinque feriti. L’allarme è scattato poco dopo l’impatto, quando alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza dei mezzi danneggiati sulla carreggiata e la necessità di soccorsi immediati.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Ispica, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità, rallentata dalle operazioni di soccorso. In supporto sono arrivate due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto al loro trasferimento verso le strutture sanitarie competenti.

La strada provinciale ha subito disagi alla circolazione, con traffico rallentato per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Da chiarire le cause dell’incidente.