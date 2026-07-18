Un violento parapiglia sarebbe scoppiato ieri sera all’interno dell’area del porto turistico di Marina di Ragusa, creando momenti di forte tensione tra i presenti. Secondo quanto sarebbe emerso, diverse persone sarebbero rimaste coinvolte in una rissa che avrebbe attirato l’attenzione di turisti, residenti e di chi si trovava nella zona per una passeggiata serale, generando comprensibile allarme all’interno della struttura portuale.

Le forze dell’ordine sarebbero intervenute rapidamente per riportare la situazione sotto controllo e, una volta sedati gli scontri, avrebbero proceduto a una serie di perquisizioni personali e dei luoghi circostanti. Durante queste verifiche sarebbe stato rinvenuto un elemento particolarmente inquietante: un giovane coinvolto nella rissa sarebbe stato trovato in possesso di una pistola a salve priva del tappo rosso, il dispositivo che normalmente ne indica la natura non offensiva.

L’arma sarebbe stata sequestrata e potrebbe essere sottoposta a una perizia tecnica per accertare se sia stata manomessa o modificata artigianalmente. Gli accertamenti mirerebbero a stabilire se la pistola possa essere stata resa in grado di esplodere proiettili veri, trasformandosi di fatto in un’arma da fuoco funzionante.

Nel frattempo, le forze dell’ordine starebbero ricostruendo l’esatta dinamica dell’episodio, analizzando testimonianze e, qualora disponibili, le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area del porto. La posizione del giovane trovato con la pistola sarebbe al vaglio degli inquirenti, che potrebbero valutare l’ipotesi di contestare reati più gravi in attesa dell’esito delle verifiche balistiche.