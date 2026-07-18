Sul ponte Gurrieri, dove i lavori di manutenzione procedono da giorni e il transito è regolato da un senso unico alternato con impianto semaforico, la situazione della viabilità si sta trasformando in un problema di ordine pubblico. Le code, inevitabili in queste condizioni, stanno infatti alimentando comportamenti sempre più rischiosi da parte di alcuni automobilisti che ignorano il rosso e superano la fila per guadagnare qualche minuto, mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Negli ultimi giorni la tensione è esplosa. Uno dei “furbetti” ha scavalcato le auto incolonnate e si è ritrovato faccia a faccia con alcuni conducenti che, esasperati, lo hanno fermato per impedirgli di proseguire. Ne è nato un momento di forte concitazione che ha paralizzato anche il flusso opposto, pronto a ripartire con il verde. Nel caos, un’auto è stata urtata durante la manovra azzardata, aggiungendo danno al disordine già creato.

Alla fine il trasgressore è stato costretto a fare marcia indietro e a rimettersi in coda, ma non prima di aver provocato un ulteriore rallentamento e un ingorgo che ha aggravato la situazione. Con i lavori destinati a proseguire almeno per un’altra settimana, cresce la preoccupazione tra gli automobilisti e tra i residenti della zona, che assistono quotidianamente a comportamenti pericolosi e a tensioni sempre più frequenti.

In questo contesto, appare necessario intensificare i controlli da parte delle forze dell’ordine per individuare e sanzionare chi non rispetta le regole, prevenendo nuovi episodi e garantendo la sicurezza lungo un’arteria già messa a dura prova dai lavori in corso.