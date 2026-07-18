La polizia di Stato di Ragusa ha dato esecuzione al decreto del magistrato di sorveglianza di sospensione provvisoria dell’affidamento al servizio sociale, con conseguente ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa nei confronti di un 35enne ragusano.

Il provvedimento trae origine dalle risultanze dell’attività di controllo del territorio svolta dalle Volanti della Questura, a seguito dell’intervento effettuato per un presunto episodio di maltrattamenti ai danni della convivente.

I successivi approfondimenti investigativi svolti dalla Squadra Mobile, supportati dalle dichiarazioni della persona offesa e dalla documentazione sanitaria acquisita, hanno evidenziato gravi violazioni delle prescrizioni imposte all’uomo nell’ambito della misura alternativa cui era sottoposto.

Il magistrato di sorveglianza ha disposto la sospensione provvisoria dell’affidamento al servizio sociale e la conseguente carcerazione. Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.