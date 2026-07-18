Questa sera, lungo la Statale 115 tra Vittoria e Comiso, la tranquillità di un sabato d’estate si è spezzata in un istante. Un ragazzo di 15 anni si trova ora in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania, dopo un impatto violentissimo che ha trasformato una strada familiare in un luogo di tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo via Brasile in sella al suo scooter, pronto a immettersi sulla statale, quando si è scontrato con un’auto proveniente da Comiso, guidata da un 35enne di Vittoria. L’urto è stato devastante: nonostante il casco, il ragazzo è stato sbalzato via, finendo contro il muro di recinzione di un albergo poco distante.

I soccorritori del 118 sono arrivati in pochi minuti, trovandosi davanti una scena drammatica. Dopo le prime cure, è stato chiaro che serviva un intervento immediato: l’elisoccorso ha solcato il cielo di Comiso per trasportarlo al Cannizzaro, dove i medici stanno lottando per salvargli la vita.

Ha riportato gravi lesioni e un trauma cranico. Ora è affidato alle mani dell’équipe medica, mentre la comunità di Comiso e Vittoria vive ore di angoscia e speranza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro. La strada è rimasta chiusa per oltre due ore, illuminata dalle luci blu dei mezzi di soccorso e dal silenzio teso di chi assisteva, incredulo.

Due veicoli distrutti, un ragazzo ferito gravemente, una città che trattiene il fiato. In pochi secondi, la normalità si è dissolta, lasciando spazio alla paura e alla consapevolezza di quanto fragile possa essere la vita.