Dopo la giornata campale di ieri, segnata da ore di lavoro serrato per contenere il vasto incendio che ha interessato la collina di Monserrato, il Comune questa mattina ha diffuso un aggiornamento che delinea un quadro più rassicurante rispetto alle criticità delle ultime ore.

Fin dalle prime luci dell’alba l’amministrazione è rimasta in contatto costante con la Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile e con la sala operativa dei Vigili del Fuoco, seguendo l’evoluzione dell’incendio e coordinando le operazioni di spegnimento.

Secondo quanto comunicato, il fronte del fuoco risulta circoscritto e le squadre impegnate sul posto confermano che la situazione è sotto controllo. Le operazioni di bonifica proseguono senza sosta, con personale specializzato che continua a lavorare per mettere in sicurezza l’area ed evitare nuove riaccensioni.

Intorno alle 8 del mattino si è registrata una piccola ripresa dei focolai, subito affrontata dalle squadre già operative sul versante. Gli interventi si stanno svolgendo “dal basso”, con azioni da terra mirate alla completa eliminazione dei residui di combustione.

Il Comune fa inoltre sapere che si sta valutando la richiesta di un mezzo aereo per completare la bonifica in modo definitivo, qualora le condizioni lo rendessero necessario.

Una giornata complessa che ha visto l’impegno continuo di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e volontari, mentre la città attende la conclusione delle operazioni con un cauto ottimismo.