Il comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa ha intensificato i servizi di vigilanza sul territorio, in particolare nelle ore serali e notturne, con l’obiettivo di prevenire i reati e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini. Nel quadro di questo dispositivo, i militari della Stazione di Scoglitti, durante controlli programmati nel fine settimana, hanno fermato per un accertamento un 38enne di origine tunisina che si aggirava con fare sospetto nella frazione balneare. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di hashish, già suddivisa e pronta per la cessione.

La sostanza, del peso complessivo di 10 grammi, è stata sequestrata e l’uomo denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ragusa. Poche ore più tardi, la medesima pattuglia, in piazza San Francesco, ha controllato un 24enne che, alla richiesta dei documenti, mostrava evidente nervosismo. L’ispezione ha consentito di rinvenire un coltello a scatto lungo 15 centimetri, rientrante nella categoria delle armi vietate. Anche in questo caso, l’oggetto è stato sottoposto a sequestro e il giovane deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica iblea. La posizione dei due denunciati sarà valutata dall’autorità giudiziaria e l’eventuale responsabilità accertata nel corso dei procedimenti penali, come previsto dalla legge.