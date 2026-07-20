Momenti di grande tensione questa mattina in contrada Capraro, dove intorno alle 11 un vasto incendio ha colpito l’area della Città dei Ragazzi – Fondazione Buon Samaritano, facendo levare alte colonne di fumo visibili a distanza. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, hanno raggiunto uno degli edifici presenti nel complesso, provocando danni significativi e generando apprensione tra residenti e operatori della struttura.

Il rogo si è sviluppato rapidamente, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato delle squadre antincendio. Le operazioni di spegnimento sono state complesse, sia per l’estensione delle fiamme sia per la natura dei materiali coinvolti. Nonostante le difficoltà, il fuoco è stato in qualche modo contenuto, evitando che si propagasse ulteriormente verso altre aree sensibili della struttura.

Resta ora da valutare l’entità dei danni e le cause dell’incendio, mentre la comunità locale esprime preoccupazione per un episodio che ha colpito un luogo simbolico, dedicato ai più giovani e alle attività sociali. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore, con l’obiettivo di chiarire la dinamica dell’accaduto e garantire la piena sicurezza dell’area.