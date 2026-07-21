Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore di questa mattina sulla circonvallazione di Chiaramonte Gulfi, in prossimità di un incrocio. Il sinistro è avvenuto intorno alle 6.30 e ha coinvolto due autovetture, provocando momenti di tensione e rallentamenti alla circolazione.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, mentre sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere le persone coinvolte.

Gli occupanti di uno dei veicoli è il parroco in servizio a Giarratana. Che però non ha riportato alcun problema. Da una prima ricostruzione, l’impatto potrebbe essere stato frontale, ma le cause precise sono ancora da accertare. Le autorità stanno verificando le circostanze per chiarire la dinamica e valutare eventuali responsabilità.