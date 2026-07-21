Momenti di paura la scorsa notte in via dei Lecci a Comiso, dove una Fiat 500 è precipitata dentro una caditoia stradale priva della griglia di copertura, rimossa per consentire alcuni lavori in corso nella zona.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente non si sarebbe accorto della segnaletica che delimitava l’area del cantiere e, procedendo lungo la strada, avrebbe centrato il vano aperto con le ruote anteriori. L’impatto è stato particolarmente violento: gli airbag sono esplosi e la vettura ha riportato danni ingenti, tanto da rendere necessario l’intervento di un carro attrezzi per il recupero e la rimozione dalla sede stradale.

Il conducente, che nell’urto avrebbe battuto la testa, è stato soccorso da un cittadino di passaggio. Nonostante lo spavento e le ferite lievi, ha rifiutato l’assistenza sanitaria, preferendo non ricorrere alle cure dei medici.

La dinamica è ora al vaglio per chiarire eventuali responsabilità e verificare la corretta segnalazione dell’area di lavoro (foto generata con l’intelligenza artificiale).