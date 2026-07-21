Un uomo è stato ferito con un’arma da taglio a una gamba e a una spalla da un aggressore che si è poi dato alla fuga a Scoglitti.

Il violento episodio si è verificato in via Messina.

Il ferito è stato preso in carico dal personale della guardia medica della frazione marinara vittoriese, ricevendo le necessarie cure, con prognosi di qualche giorno. Determinanti si riveleranno le sue dichiarazioni ai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, per risalire all’identità dell’aggressore e alla causa scatenante della violenta lite.