Dal 7 al 21 luglio Banca Mediolanum ha scelto il Mangia’s Costa Ragusa Borgo come cornice per il suo evento aziendale, portando in città due gruppi di circa 750 family banker provenienti da tutta Italia. Un appuntamento che ha trasformato Ragusa in punto d’incontro per professionisti del settore finanziario e occasione di valorizzazione per l’intero territorio.

La banca, presente a Ragusa con tre agenzie e undici family banker, ha voluto sottolineare il legame con la comunità locale e con una clientela consolidata, evidenziando come il lavoro quotidiano dei propri consulenti rappresenti un valore concreto per la crescita e il benessere del territorio.

L’iniziativa, oltre al suo significato aziendale, ha generato ricadute turistiche e enogastronomiche di rilievo: alberghi, ristoranti e attività locali hanno beneficiato dell’arrivo dei partecipanti, contribuendo a rafforzare l’immagine di Ragusa come destinazione di qualità per eventi e congressi.

Un segnale importante per l’economia locale, che conferma la capacità del territorio di accogliere grandi appuntamenti e di offrire esperienze di alto livello. Un sentito ringraziamento, si legge nella nota, va all’istituto per la scelta di Ragusa quale sede di questo evento, che ha unito formazione, turismo e valorizzazione del territorio.