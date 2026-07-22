La Polizia di Stato di Modica ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un 23enne di origine straniera ritenuto il presunto autore dell’innesco dei roghi che hanno lambito e messo in pericolo la città.

L’operazione è il risultato della stretta collaborazione tra il personale dei Vigili del Fuoco, impegnato nelle complesse attività di contenimento e spegnimento delle fiamme, e gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, impegnati a individuare i responsabili degli incendi.

Il giovane, di origine magrebina, è stato individuato nei pressi di un focolaio sulla collina Monserrato; fin da subito sono emersi elementi gravi e concordanti a suo carico in relazione alla condotta delittuosa.

Le successive verifiche hanno portato al suo deferimento per il reato di tentato incendio boschivo.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.