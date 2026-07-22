Modica si raccoglie attorno alla famiglia di Rosario Denaro, per tutti Saro, scomparso a 63 anni. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente sui social, dove centinaia di persone hanno espresso cordoglio, affetto e vicinanza ai familiari, restituendo l’immagine di un uomo che, nel corso degli anni, aveva saputo costruire legami sinceri dentro e fuori il suo lavoro.

Per molti modicani il nome di Saro Denaro è indissolubilmente legato alla sua attività di pizzaiolo, “pizzaiolo cordiale” come lo definivano in molti, mestiere che ha svolto con dedizione, diventando un volto familiare e apprezzato. Colleghi, ex dipendenti, clienti e amici hanno condiviso ricordi personali, accomunati dal ritratto di una persona disponibile, sorridente, capace di creare attorno a sé un clima di familiarità.

Tra i messaggi più toccanti c’è quello di Angela, che ricorda gli anni trascorsi nella sua pizzeria: «Sei stato il mio primo datore di lavoro. Amavo quella pizzeria, si respirava aria di famiglia, tu sempre sorridente e scherzoso. Che la terra ti sia lieve, caro Saro».

Un ricordo che racconta non solo un ambiente di lavoro sereno, ma anche la capacità di Saro di far sentire gli altri parte di qualcosa.

Anche Gresi ha affidato ai social il proprio saluto: «Sei stato una grande persona di buon cuore. Lavorare con te è stato un onore. Grazie Saro, riposa in pace». Parole che si aggiungono alle numerose condoglianze rivolte alla famiglia. Non sono mancati i messaggi di chi lo aveva conosciuto semplicemente come cliente. Veronica scrive: «Quante pizze super buone. Fai la pizza agli angeli adesso». Mentre Alessio lo ricorda come «grandissima persona e lavoratore», sottolineando la sua professionalità: «Era bravissimo, abbiamo lavorato insieme. Mi dispiace tantissimo».

Le testimonianze raccolte in queste ore delineano il ritratto di un uomo stimato, capace di lasciare un segno profondo nella comunità modicana. Il cordoglio ha superato la cerchia familiare, coinvolgendo una parte significativa della città, che oggi si stringe attorno ai suoi cari.

L’ultimo saluto a Rosario Denaro sarà celebrato venerdì 24 luglio alle ore 10, nella chiesa Madre di San Giorgio, dove parenti, amici e conoscenti potranno riunirsi per le esequie.