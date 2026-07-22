Torneo amatoriale delle professioni a Ragusa, grande prestazione della formazione della polizia penitenziaria, che nella finalissima supera con un netto 3-0 la squadra degli Ingegneri e si aggiudica il titolo.

A segno Luca Tirone, Bruno Blanco e Gianluca Cicero che con il suo 12° gol stagionale raggiunge la vetta della classifica marcatori. Decisiva anche la prova del portiere Ciccio Limone, premiato come miglior estremo difensore del torneo.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che si è congratulato con i vincitori e con tutte le squadre partecipanti.