I Carabinieri della Compagnia di Modica, nell’ambito di un piano straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intensificato i controlli antidroga nel modicano e portato a termine due distinte e importanti operazioni di polizia giudiziaria che hanno condotto all’arresto di due persone, al deferimento in stato di libertà di un terzo soggetto e al sequestro complessivo di oltre 130 grammi di cocaina, sostanze derivate e materiale per il confezionamento.

Il primo intervento ha avuto origine nel corso della nottata del 17 luglio presso lo svincolo autostradale A18 Ispica-Pozzallo. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, sostenuti dalla Stazione di Pozzallo, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo quattro giovani. L’atteggiamento del conducente, un diciannovenne del posto, ha indotto le pattuglie ad approfondire gli accertamenti mediante perquisizione personale e veicolare, permettendo di rinvenire 110 grammi di cocaina ben occultati sulla sua persona, oltre a una mazza dabaseball conservata nel bagagliaio. La successiva perquisizione estesa al domicilio del giovane ha consentito di rinvenire un ulteriore grammo di cocaina, un bilancino di precisione e materiale da confezionamento nella disponibilità del padre 54enne (deferito in stato di libertà), nonché 14 grammi di hashish in possesso di un altro giovane convivente, segnalato alla Prefettura quale assuntore. Il diciannovenne è stato arrestato in flagranza di reato. A seguito dell’udienza di convalida tenutasi nella giornata di sabato scorso, il Tribunale di Ragusa – su richiesta della locale Procura della Repubblica – ha disposto nei confronti del giovane l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, dove il giovane è stato prontamente trasferito.

Nella mattinata del 18 luglio, un secondo incisivo intervento è stato condotto nel territorio di Scicli dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa, affiancati dall’unità specializzata del Nucleo Cinofili di Nicolosi. L’azione dei militari e il fiuto dei cani antidroga hanno consentito di arrestare in flagranza di reato un ventottenne residente nella frazione di Sampieri. L’ispezione ha portato alla scoperta di circa 1,60 grammi di cocaina suddivisi in dosi all’interno del vano portadocumenti del motociclo in uso all’uomo, e di ulteriori 26 grammi della medesima sostanza, unitamente a bilancini e strumenti di confezionamento, custoditi nella sua abitazione. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari e, successivamente, dopo la convalida della misura precautelare, è stato destinatario dell’obbligo di firma.

Le operazioni testimoniano il diuturno e incessante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella repressione dei reati in materia di stupefacenti, a tutela della legalità e, in particolar modo, a salvaguardia delle fasce più giovani della popolazione.

Per tutti i soggetti coinvolti, le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma nelle successive fasi del procedimento penale, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza e del contraddittorio tra le parti.