Mattinata movimentata nel cuore di Donnalucata, dove due autovetture si sono scontrate all’incrocio tra via Perello e una traversa che immette su via Pirandello, a poca distanza dal porticciolo e dal mercato del pesce.

Nell’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte una Ford Puma e una Fiat Panda, entrambe con danni significativi alla carrozzeria. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità in un’area particolarmente frequentata della borgata marinara.

I due occupanti dei veicoli sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica per accertamenti. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non destano preoccupazione.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti, mentre la circolazione è tornata regolare nel corso della mattinata.