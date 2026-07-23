La mattinata sulla strada provinciale 13, l’arteria che collega Santa Croce Camerina a Marina di Ragusa, è stata segnata da un incidente che ha provocato rallentamenti e qualche momento di apprensione tra gli automobilisti.

L’impatto si è verificato nei pressi del bivio per il porto, a poca distanza dal cimitero della frazione marinara, e ha coinvolto due autovetture. Le carrozzerie dei mezzi hanno riportato danni evidenti, segno della violenza del tamponamento (foto Assenza).

Sul posto sono intervenute rapidamente due ambulanze del 118, che hanno prestato assistenza agli occupanti delle vetture. Il bilancio, fortunatamente, è rassicurante: due persone sono rimaste ferite in modo lieve e non si registrano conseguenze più gravi.

La circolazione ha subito rallentamenti temporanei, necessari per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e la messa in sicurezza della carreggiata.

La situazione è tornata alla normalità nel corso della mattinata, con la riapertura completa del tratto interessato.