È evaso dai domiciliari il giovane di 23 anni, di origine magrebina, che era stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia in quanto ritenuto il presunto autore del rogo che ha devastato la pineta di Monserrato a Modica.

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Dopo la misura iniziale che lo aveva confinato nella sua abitazione nel centro storico, il giovane si è reso irreperibile durante i controlli di rito, venendo successivamente intercettato e nuovamente arrestato.

Comparso davanti al giudice Infarinato — assistito dal difensore avvocato Alessio Malvaso —, il magistrato ha convalidato il provvedimento disponendo nuovamente per lui la collocazione agli arresti domiciliari.