Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla strada provinciale Vittoria–Santa Croce Camerina, nei pressi del ponte inaugurato di recente. Nello scontro, che ha coinvolto due autovetture, ha perso la vita una donna di 65 anni. Si tratta di Aurora Puglisi. Il conducente dell’altra auto, un 59enne, è stato portato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. I mezzi coinvolti nell’incidente mortale sono stati sequestrati.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Vittoria per gli accertamenti e la gestione della viabilità. Le cause dell’impatto sono ancora in corso di ricostruzione.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo le arterie provinciali, spesso teatro di sinistri gravi nonostante i recenti interventi di ammodernamento (foto Assenza).