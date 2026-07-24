Non si arresta la scia di sangue e lamiere sulle strade del territorio (foto Assenza). A meno di 24 ore dal drammatico incidente mortale avvenuto nei pressi del ponte dell’Ipparino, la mattinata odierna ha registrato altri due gravi episodi a brevissima distanza l’uno dall’altro, riaccendendo con forza il dibattito sulla sicurezza viaria. Il primo sinistro si è verificato lungo la Strada Provinciale 13, in prossimità di una curva particolarmente insidiosa nella Valle dell’Ippari. Due veicoli si sono scontrati con violenza: a riportare i danni maggiori è stato un SUV, che a seguito dell’impatto si è ribaltato su un fianco lungo il margine della carreggiata. Tre gli occupanti rimasti feriti, prontamente soccorsi e messi in sicurezza dal personale del 118 di Marina di Ragusa e dai Vigili del Fuoco. Poche ore più tardi, un secondo impatto di forte entità è avvenuto sulla tangenziale, nella zona retrostante il mercato ortofrutticolo. Coinvolti un SUV e un Doblò furgonato, con ingenti danni ai mezzi e rallentamenti del traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito. Questa nuova catena di incidenti arriva all’indomani del tragico scontro mortale nei pressi del ponte dell’Ipparino. L’ennesima perdita di una vita umana e il susseguirsi di gravi episodi riportano al centro dell’attenzione la pericolosità di alcuni snodi stradali e la necessità, ormai non più rinviabile, di un maggiore presidio delle arterie locali, unito a una condotta di guida sempre più prudente.