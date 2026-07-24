Potenziate le attività di monitoraggio e controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ragusa, con l’obiettivo di garantire sicurezza pubblica e decoro urbano sul litorale di Marina di Ragusa. Nelle ultime serate e nottate l’attenzione si è concentrata in particolare sulla vendita di alcolici, con un’azione mirata a contrastare la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. L’iniziativa rientra in un più ampio piano di prevenzione, volto a scongiurare condotte illecite potenzialmente pericolose per l’incolumità dei giovani e a contenere il fenomeno della “mala movida”, che nei fine settimana crea disagio alla popolazione residente. Contestualmente, i militari dell’Arma hanno vigilato sul rigoroso rispetto delle ordinanze sindacali, ritenute essenziali per una corretta convivenza nelle aree balneari.

In particolare, i Carabinieri di Ragusa hanno intensificato le verifiche sull’osservanza dei provvedimenti emanati dal Sindaco del capoluogo ibleo, con controlli costanti sul divieto di consumazione di bevande, alcoliche e analcoliche, in orario serale e notturno utilizzando contenitori in latta o vetro, misura finalizzata a prevenire situazioni di degrado e a tutelare la pulizia degli spazi pubblici. Sono stati inoltre eseguiti numerosi accertamenti sul rispetto del divieto di circolazione di biciclette e monopattini nelle aree riservate esclusivamente al passeggio pedonale. L’attenzione si è estesa ai mezzi di micromobilità elettrica, per i quali il legislatore ha introdotto l’obbligo del casco, del contrassegno identificativo e, più recentemente, della copertura assicurativa: anche in questo ambito sono emerse irregolarità, sanzionate ai sensi del Codice della Strada. Nel corso dei controlli agli esercizi pubblici, uno dei locali monitorati è stato destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria per avere servito alcolici a un gruppo di ragazze minorenni; in caso di recidiva, è prevista la chiusura temporanea dell’attività. L’impegno dei Carabinieri proseguirà nelle prossime settimane, con l’intento di assicurare a cittadini e turisti una fruizione serena e sicura, anche in orario notturno, delle località balneari.