Sono in programma domani, sabato 25 luglio, i funerali di Loriana Puglisi, la donna di 65 anni deceduta nell’incidente stradale di ieri sulla Vittoria-Scoglitti. Le esequie funebri si terranno nella chiesa di San Domenico Savio alle 9,30 a Vittoria. Dopo i funerali, la salma della donna sarà portata a Punta Secca per un ultimo saluto visto che la stessa Loriana era molto legata a questa località marittima. A seguire la stessa salma sarà tumulata nel cimitero di Vittoria. Loriana Puglisi lascia il marito e due figli. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.