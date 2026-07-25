Un legame profondo e indissolubile quello tra Aurora “Loriana” Puglisi, la 65enne vittoriese tragicamente scomparsa nell’incidente sulla Vittoria-Santa Croce, e la nostra costa. Al termine della funzione religiosa, la cara Loriana ha compiuto un ultimo, simbolico saluto alla sua amata Punta Secca, luogo al quale era profondamente legata, prima della tumulazione nel cimitero di Vittoria. Un gesto fortemente voluto dalla famiglia per rendere omaggio a un luogo che aveva occupato un posto speciale nella sua vita.

I funerali si sono svolti in mattinata a Vittoria nella chiesa di San Domenico Savio, davanti a una folla commossa di parenti, amici e cittadini uniti nel dolore (foto Scw).

Durante la celebrazione, padre Alessio Leggio ha invitato alla speranza cristiana: “Aprendo gli occhi della fede, noi vediamo che lei è già affianco a Dio”. Il sacerdote ha ricordato il Salmo scelto per il manifesto funebre (“Il Signore è il mio Pastore… ad acque tranquille mi conduce”) e ha esortato la comunità a trasformare il dolore in vicinanza, invitando a riflettere sulla fragilità della vita attraverso il perdono, la carità e il sostegno reciproco per abitare la solitudine dei familiari.