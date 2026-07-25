Il popolare gruppo Facebook Risan (Rete Italia Sicilia All News) ha tagliato il traguardo dei 15 anni di attività. Fondata dal ragusano Salvo Bracchitta, la community è nata quasi per scommessa, per poi trasformarsi in una solida realtà editoriale e sociale basata sulla libertà d’espressione, sulla trasparenza e sul contrasto attivo alle fake news.

Nato nel 2011 con la denominazione “Ras” (Ragusa All News), il progetto si è successivamente evoluto in “Rsan” (Ragusa Sicilia All News), fino a estendere il proprio raggio d’azione all’intero territorio nazionale con l’attuale acronimo “Risan”. Una crescita costante che ha portato il gruppo a posizionarsi stabilmente nella top ten delle ricerche su Facebook, consolidando una leadership indiscutibile nel settore dell’informazione social locale.

I numeri dell’ultimo anno confermano il trend positivo, con la community che ha superato i 37.150 iscritti.

“Il 71% degli utenti è residente nella nostra provincia – spiega il fondatore e amministratore, Salvo Bracchitta – mentre il restante 29% segue le vicende del Ragusano da fuori. I dati estratti direttamente dai pannelli di Facebook evidenziano una media di circa 297 post giornalieri e, dato ancor più significativo, una copertura e visualizzazione costante al 100% per oltre 2.800 giorni.”

Un successo che Bracchitta attribuisce alla tenacia della gestione, ma soprattutto alla fiducia dei membri che seguono e animano lo spazio ogni giorno. L’obiettivo originario resta saldo:

“Risan nasce per fornire un’informazione certificata e pulita, eliminando alla radice le fake news e i commenti sterili che ne conseguono.”

Guardando al futuro, il fondatore annuncia che a partire da settembre Risan si rinnoverà con numerose novità dedicate al racconto del territorio. Nel ringraziare le testate giornalistiche che quotidianamente scelgono la piattaforma per condividere i propri articoli, l’amministratore rinnova l’invito a tutti gli utenti a interagire, condividere i post e invitare nuovi membri a iscriversi alla community.