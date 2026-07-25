Un incidente autonomo ha destato preoccupazione questa mattina, intorno alle 9, a Scoglitti, in una via del villaggio Flora. Un uomo alla guida di un’Ape Piaggio ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro un muro.

Secondo quanto riportato nel messaggio circolato sui social, l’autista sarebbe stato colto da un malore mentre era alla guida. L’urto è stato violento, ma i presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, che sono arrivati in pochi minuti per prestare assistenza all’uomo.

Le sue condizioni non sono al momento note nei dettagli, ma l’intervento tempestivo dei sanitari ha permesso di stabilizzarlo e trasferirlo per gli accertamenti necessari (foto Assenza).