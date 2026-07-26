È una donna di nazionalità straniera la persona che ha perso la vita nel tardo pomeriggio nel tratto di mare di via Lentini, a Donnalucata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Donnalucata e i sanitari del 118. Restano ancora da chiarire le cause del decesso. La donna è annegata forse a causa di un malore

Come da prassi, è stato richiesto l’intervento del medico legale, che dovrà effettuare gli accertamenti di rito prima di procedere con il recupero della salma e con le verifiche necessarie a chiarire le circostanze della morte.

Nel frattempo, la comunità di Donnalucata è scossa dalla notizia, mentre la zona di via Lentini rimane presidiata dalle autorità in attesa degli sviluppi.