La città di Ispica vive ore di profondo smarrimento dopo la scomparsa di Mario Giunta, 44 anni, dipendente comunale molto conosciuto e stimato. L’uomo è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava con la famiglia a Marina di Marza, trasformando una giornata di svago in una tragedia inattesa.

Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118 e l’arrivo dell’elisoccorso, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.

La notizia si è diffusa rapidamente, raggiungendo amici, colleghi e associazioni del territorio, che sui social hanno espresso incredulità e dolore. Giunta era considerato una figura positiva, sempre disponibile e legata alla comunità.

Anche il Comune di Ispica ha voluto manifestare pubblicamente il proprio cordoglio. In una nota, il sindaco, il presidente del Consiglio, la Giunta, i consiglieri e tutti i dipendenti hanno ricordato Mario come un lavoratore esemplare, sottolineando la vicinanza ai familiari in questo momento drammatico. In segno di lutto, l’amministrazione ha sospeso tutte le iniziative previste nel cartellone estivo della giornata.

Tra i messaggi più sentiti, quello dell’Asd Ispica Running, che ha voluto ricordare il percorso personale intrapreso da Giunta negli ultimi anni: un cammino di impegno e trasformazione, che lo aveva portato a perdere peso, migliorare la propria forma fisica e riuscire a correre fino a 17 chilometri. Un traguardo che racconta la sua determinazione e la sua voglia di mettersi in gioco, valori che lo avevano avvicinato al gruppo sportivo.

L’associazione ha salutato Mario con parole di affetto e gratitudine, rivolte anche ai familiari e agli amici più stretti.

I funerali saranno celebrati martedì 28 luglio alle 18, nella Basilica della Santissima Annunziata, dove la comunità potrà stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.