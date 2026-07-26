Pomeriggio di apprensione a Marina di Ragusa, dove diverse persone sono state trascinate dalle correnti improvvise che hanno reso difficoltoso il rientro a riva. Le prime richieste di aiuto sono arrivate dall’area antistante il lido Azzurro-Serafino, dove una bagnina è intervenuta immediatamente per assistere un bagnante in difficoltà (foto Assenza).

Quasi in contemporanea, altre segnalazioni sono giunte dalla zona del lido Margarita e dalla barriera frangiflutti, con più persone sorprese dalla forza del mare. Sul posto sono arrivati due gommoni della Protezione civile comunale e un mezzo della Guardia costiera, che hanno pattugliato lo specchio d’acqua recuperando almeno un bagnante.

Nel frattempo, sul lungomare si sono portati anche i mezzi di soccorso, pronti a fornire assistenza a chi ne avesse bisogno e a supportare le operazioni in mare. La presenza dei veicoli ha contribuito a gestire l’afflusso di persone e a coordinare gli interventi. Un ulteriore soccorso si è reso necessario davanti alla Vecchia Dogana, dove un bagnino e alcuni presenti hanno aiutato un altro bagnante in difficoltà. La spiaggia, molto affollata, ha vissuto momenti di tensione: i bagnini hanno invitato i presenti a uscire dall’acqua mentre i soccorritori individuavano chi necessitava di aiuto.

Le operazioni si sono concluse senza ulteriori criticità, ma l’episodio conferma la pericolosità delle correnti improvvise anche in giornate apparentemente tranquille.