Momenti di sorpresa e apprensione oggi pomeriggio lungo la circonvallazione di Ibla, dove una Fiat Punto è finita nella scarpata sottostante per cause ancora da chiarire. L’incidente, avvenuto in un tratto molto frequentato, ha attirato l’attenzione di numerosi passanti per la dinamica insolita con cui il veicolo è scivolato fuori dalla carreggiata.

Secondo le prime informazioni, alla guida c’era un ragazzo che, nonostante l’impatto, è riuscito a uscire autonomamente dall’auto. Appariva dolorante alla spalla, ma cosciente. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, che hanno prestato le prime cure e verificato le condizioni del giovane.

La zona è stata raggiunta anche dalle forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per comprendere cosa abbia provocato l’uscita di strada. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: dalla perdita di controllo alla possibile distrazione, fino a eventuali problemi meccanici.

L’auto è rimasta nella scarpata in attesa delle operazioni di recupero, mentre la circonvallazione ha registrato rallentamenti per consentire gli interventi in sicurezza.