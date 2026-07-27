La comunità di Chiaramonte Gulfi si è svegliata con una notizia che ha attraversato la città come un colpo improvviso: Claudia, una giovane che da tempo lottava contro una malattia incurabile, è venuta a mancare mentre era ricoverata a Palermo. Una perdita che ha scosso profondamente l’intero territorio, lasciando sgomento e silenzio.

A darne comunicazione è stato il sindaco Mario Cutello, che in un messaggio pubblico ha espresso il dolore della città e la vicinanza al padre, l’assessore Giovanni Presti, alla moglie Maria e alla loro famiglia. Parole semplici, ma cariche di quella partecipazione autentica che nasce quando una comunità si stringe attorno a chi sta affrontando un lutto così devastante.

La morte di Claudia, 26 anni, non è solo una tragedia familiare: è un evento che tocca tutti, perché riguarda una giovane vita spezzata troppo presto, una storia che non ha avuto il tempo di compiersi. In queste ore, Chiaramonte si raccoglie attorno ai genitori, condividendo un dolore che non può essere alleviato, ma che può essere accompagnato da un abbraccio collettivo.

La città si ferma, si unisce e ricorda Claudia con rispetto e commozione, mentre il cordoglio delle istituzioni diventa voce di un’intera comunità.