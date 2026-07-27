La comunità di Giarratana si prepara a vivere con devozione e partecipazione i tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna della Neve, patrona della Perla degli Iblei. Domani, martedì 28 luglio, segnerà l’apertura ufficiale delle celebrazioni, con la suggestiva “Scinnuta”, rito che da secoli rappresenta il cuore spirituale della festa.

Il programma, predisposto dal parroco, il sacerdote Franco Ottone e dal comitato delle celebrazioni in onore della patrona, prenderà il via alle 18 da piazza Martiri d’Ungheria, dove il gruppo dei Tamburi di Giarratana sfilerà per le vie principali del centro storico fino alla basilica di Sant’Antonio Abate, annunciando l’inizio dei festeggiamenti. Alle 19, in basilica, è prevista la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, momento di raccoglimento e preghiera che aprirà ufficialmente il calendario liturgico dedicato alla Patrona.

A seguire, alle 20, i Tamburi di Giarratana torneranno a esibirsi sul sagrato della chiesa, accompagnando lo sparo dei 21 colpi di cannone e il suono festoso delle campane che annunceranno alla cittadinanza la “Scinnuta” del simulacro della Madonna della Neve dalla cappella dell’altare maggiore. Il rito sarà accompagnato dal canto delle litanie lauretane e dell’Inno alla Patrona, in un’atmosfera di profonda emozione e partecipazione popolare.

La giornata del 28 luglio rappresenta l’inizio di un percorso di fede e tradizione che proseguirà nei giorni successivi con celebrazioni, rosari e momenti di preghiera comunitaria, fino al culmine dei festeggiamenti il 5 agosto. Giarratana si prepara così a rinnovare il suo legame con la Madonna della Neve, simbolo di identità e devozione per l’intera comunità.