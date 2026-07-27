La Polizia di Stato ha intensificato i controlli amministrativi a Modica sul fronte della somministrazione di alimenti, bevande e alcolici.
In vista dell’avvicinarsi delle vacanze estive, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno ispezionato numerosi pubblici esercizi situati nel pieno centro storico.
Nel corso di una verifica accurata all’interno di un locale della zona sono emerse violazioni di rilievo.
Alla luce delle irregolarità riscontrate, il Questore di Ragusa ha disposto una misura interdittiva, emanando un decreto di sospensione della licenza di Pubblica Sicurezza per l’installazione di giochi leciti e della correlata SCIA per un periodo di quindici giorni.
Il provvedimento rientra in un più ampio piano di vigilanza varato dalla Questura per tutelare l’ordine pubblico, garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire situazioni di degrado o illegalità durante l’intera stagione estiva, quando afflussi turistici e movida raggiungono i massimi livelli.
Le verifiche della Polizia di Stato proseguiranno senza soluzione di continuità anche nelle prossime settimane.