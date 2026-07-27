Mattinata movimentata a Playa Grande, dove il mare agitato ha messo in seria difficoltà due giovani bagnanti. A raccontare l’episodio sono gli operatori del lido Titanic, che hanno assistito alla scena e dato l’allarme attraverso il bagnino in servizio.

Nonostante le condizioni proibitive del mare, con onde alte e correnti insidiose, i due ragazzi si erano spinti ben oltre la distanza di sicurezza, fino a raggiungere la boa rossa segnaletica, posizionata a circa 300 metri dalla costa. Lì, in evidente stato di pericolo, sono rimasti aggrappati in attesa di aiuto.

La chiamata del bagnino ha attivato immediatamente gli uomini della Capitaneria di Porto di Pozzallo, che sono intervenuti con rapidità e competenza. L’operazione di recupero, resa complessa dal moto ondoso, è stata portata a termine con professionalità, riportando i due giovani a riva senza ulteriori conseguenze.

Dal lido Titanic è arrivato un plauso alla Capitaneria per la tempestività e l’efficacia dell’intervento, sottolineando come la collaborazione tra operatori balneari e autorità marittime sia fondamentale per garantire la sicurezza lungo la costa.

L’episodio diventa anche un monito: gli operatori invitano tutti i frequentatori della spiaggia alla massima prudenza, soprattutto quando il mare presenta condizioni che possono trasformare una semplice nuotata in una situazione di rischio.